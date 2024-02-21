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СМИ: многие страны симпатизируют России

Турецкая газета dikGAZETE сообщает, что, несмотря на желание стран Запада изолировать Россию, ей все равно симпатизируют многие страны.

СМИ: многие страны симпатизируют России
© РИА Новости

По мнению автора издания, это происходит из-за того, что Россия «добивается справедливости в международных отношениях». Кроме того, источник также отметил «четкую антиимпериалистическую и антиколониалискую позицию» Москвы, которая также находит отклик у лидеров некоторых стран.

«Российская Федерация вопреки всевозможным попыткам на протяжении десяти лет изолировать ее в политическом, экономическом и гуманитарном отношениях занимает лидирующее положение на планете в борьбе за справедливый миропорядок», — сообщает издание.

Помимо этого, автор статьи выделил «сочетание приверженности традициям и открытости новым идеям», а также лидерство России в вопросе расходов на образование.

Ранее бельгийский портал Euractiv заявил, что российская экономика осталось устойчивой, даже несмотря на 12 пакетов санкций.

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