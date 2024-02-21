В Грузии оценили стремление Абхазии в Союзное государство

«Мы знаем, какой режим в Абхазии, никого не удивит, если будет принято такое решение. Де-факто Абхазия стала частью России, это может состояться и де-юре. Интересно, что прошло уже 15 лет, а такое решение российские власти не принимают до сих пор, хотя процесс этот запущен давно. Я хочу напомнить, что никто не собирается нападать на Абхазию. С Украины раздавались голоса, например, что Грузии надо воспользоваться ситуацией и ввести войска в Абхазию. Руководство Грузии несколько раз твердо заявляло, что никакого вторжения не будет, никаких силовых методов, даже если российские войска и военные базы полностью покинут территорию Абхазии. Согласие может быть достигнуто только мирным путем, если сами абхазы захотят объединиться с Грузией. Это позиция властей Грузии», - заключил собеседник НСН.