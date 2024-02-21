Эксперт: Зеленский срочно уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке

Эксперт Меркурис: Зеленский срочно уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке
Владимир Зеленский уехал из Киева на фоне разгрома группировки ВСУ в Авдеевке, заявил британский эксперт Александр Меркурис.
По его словам, украинский президент уехал из столицы сразу после возвращения из Германии.
"Он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка", - отметил аналитик в своем блоге на YouTube (цитата по РИА Новости).
Меркурис добавил, что рейтинги Зеленского резко падают в последнее время на фоне провалов ВСУ на фронте.
Напомним, об освобождении Авдеевки в Минобороны РФ сообщили 17 февраля. Отмечалось, что в плен попали сотни украинских солдат.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что 17-18 февраля ВСУ потеряли на авдеевском направлении 2400 человек.