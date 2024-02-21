Эксперт: Зеленский срочно уехал из Киева после разгрома ВСУ в Авдеевке

Владимир Зеленский уехал из Киева на фоне разгрома группировки ВСУ в Авдеевке, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По его словам, украинский президент уехал из столицы сразу после возвращения из Германии.

"Он не хочет оставаться в Киеве, где сложилась очень сложная для него политическая обстановка", - отметил аналитик в своем блоге на YouTube (цитата по РИА Новости).

Меркурис добавил, что рейтинги Зеленского резко падают в последнее время на фоне провалов ВСУ на фронте.

Напомним, об освобождении Авдеевки в Минобороны РФ сообщили 17 февраля. Отмечалось, что в плен попали сотни украинских солдат.