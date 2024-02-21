Названы города, потери которых Зеленский опасается больше всего

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится потерять Киев, Одессу и Львов, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, именно на обороне этих трех городов сосредоточены максимальные силы ВСУ.

На сегодняшний день, скорее всего, ВСУ сосредоточили максимальные силы на обороне трех городов: Киева, Одессы и Львова. Их Зеленский боится потерять больше всего, — заявил Матвийчук.

По его словам, страх потерять Киев очевиден — город является столицей, в которой сосредоточены все ведомства, банки, финансовая система и посольства. В то же время Одесса, отметил эксперт, является крупнейшим морским портом Украины. Матвийчук не исключил, что именно в этом городе разгружают суда с вооружением и собирают морские дроны и беспилотники самолетного типа.

Львов — оплот киевской власти на западе страны, предположительно, именно там находится один из перевалочных пунктов для переброски техники и оружия на ЛБС, — заключил эксперт.