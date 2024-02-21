Bild: на Западе опасаются «бункера Си» в Антарктиде

Немецкий таблоид Bild сравнил новую китайскую станцию в Антарктиде с секретным бункером из шпионских боевиков. Как отмечает газета, некоторые западные эксперты «бьют тревогу», утверждая, что глава Китая Си Цзиньпин захочет «шпионить за Западом» с помощью этой станции.

В феврале 2024 года Пекин начал эксплуатацию своей пятой антарктической станции. Станция «Циньлин» находится в районе моря Росса, на ней могут работать 80 сотрудников в летний период и 30 - зимой.

В МИД Китая заявили, что станция станет «площадкой для международного сотрудничества и реализации научно-исследовательских проектов с участием разных стран».

Bild отмечает, что на Западе задаются вопросом, действительно ли только ученые будут работать на станции «на благо всех людей».

«Ледники в Антарктиде тают, а китайские станции в вечных льдах растут как грибы. Если изображения [станции - прим.ред.] не напоминают вам триллеры о секретных службах, вы просто не любите фильмы о Джеймсе Бонде: плоский, серый, темный и загадочный, новый бункер Си стоит на скале в Южном океане», - подчеркивает немецкая газета.

Некоторые эксперты опасаются, что научная работа будет скрывать «истинное предназначение объекта», пишет Bild. Из-за близости к американской станции «Мак-Мердо» и расположения к югу от Австралии они допускают, что Китай сможет перехватывать спутниковые сигналы из Австралии и Новой Зеландии.

Bild подчеркивает, что строительство станции контролировалось Центральным военным комитетом Китая.