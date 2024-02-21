Литва одобрила закрытие еще двух КПП на границе с Белоруссией

Кабинет министров Литвы одобрил предложение МВД прекратить движение через два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией, ранее были закрыты два других КПП. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

"Правительство одобрило предложение закрыть пограничные переходы в Лаворишкесе и Райгардасе", - сообщила пресс-служба кабинета. Решение вступает в силу с марта.

Через первый КПП транспорт следует в направлении на Полоцк, через второй - на Гродно. Переходы закрываются не только для моторных транспортных средств, но и для велосипедистов и пешеходов.

Кроме одобренных инициатив, предлагается рассмотреть предложения об ограничениях по выходу пассажиров из поездов и посадке в них, которые следуют через железнодорожный пропускной пункт в Кене. В два раза предлагается уменьшить число рейсовых автобусов, курсирующих через границу.

На двух оставшихся КПП в населенных пунктах Медининкай и Шальчининкай вводится запрет на пропуск велосипедистов и пешеходов.