Словакия урезала размер пособия на жилье для украинцев
Власти Словакии сократили размер компенсации, которую выплачивают собственникам, предоставляющим жилье украинским беженцам старше 15 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление словацкого правительства.
Размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации, урезали в два раза.
Ранее собственникам недвижимости в Словакии полагались такие компенсации за принятых украинцев: десять евро в сутки за украинца, достигшего 15 лет, и пять евро за беженцев младше этого возраста. Теперь за предоставление жилья как взрослым, так и детям-беженцам будут выплачивать по пять евро.
Также власти сократили максимальные выплаты, которые ранее мог получить собственник за живущих у него украинцев: за квартиру с одной комнатой выплата составит максимум 390 евро вместо 710 евро, с двумя - 540 вместо 1080, и так далее.
В документе правительства подчеркивается, что у беженцев, желающих остаться в Словакии, должна быть «мотивация включиться в обычную жизнь и принимать участие в обеспечении основных жизненных потребностей из собственных источников».
Осенью 2023 года премьер-министр Ирландии Лео Варадкар анонсировал сокращение помощи украинским беженцам.
Позже правительство постановило, что беженцам, которых приняли в государственных центрах, будут платить 38,8 евро в неделю вместо 220. После выселения из центра выплаты в 220 евро возобновятся. Также украинцы смогут оставаться в государственных центрах не более 90 дней.
Варадкар подчеркивал, что в стране сложилась трудная ситуация с размещением беженцев. В ноябре в страну каждую неделю прибывали 500-800 украинцев. За последние два года более ста тысяч беженцев в Ирландии были обеспечены жильем, но в последнее время людей приходилось размещать в палатках и бытовках.