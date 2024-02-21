Условия получения гражданства Болгарии намерены изменить

Парламентарии в Болгарии проголосовали в первом чтении за поправки, предусматривающие обязательное владение болгарским языком для получения гражданства страны. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

За то, чтобы владение болгарским языком стало обязательным условием для получения гражданства страны, проголосовали 154 народных избранника «от всех парламентских групп», отмечается в статье.

При этом законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает, что данное требование не коснется тех, кто получает гражданство в рамках полного усыновления.

А для того, чтобы помочь изучить язык соискателям гражданства Болгарии, часть депутатов настояла на работе по развитию сети воскресных школ за границей.