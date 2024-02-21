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Условия получения гражданства Болгарии намерены изменить

Парламентарии в Болгарии проголосовали в первом чтении за поправки, предусматривающие обязательное владение болгарским языком для получения гражданства страны. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

Условия получения гражданства Болгарии намерены изменить
© globallookpress.com

За то, чтобы владение болгарским языком стало обязательным условием для получения гражданства страны, проголосовали 154 народных избранника «от всех парламентских групп», отмечается в статье.

При этом законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает, что данное требование не коснется тех, кто получает гражданство в рамках полного усыновления.

А для того, чтобы помочь изучить язык соискателям гражданства Болгарии, часть депутатов настояла на работе по развитию сети воскресных школ за границей.

Ранее парламент Болгарии во втором и окончательном чтении поддержал законопроект, отменяющий выдачу так называемых «золотых паспортов». Действовавшее с 2013 года законодательство о гражданстве предусматривало получение паспорта страны иностранцем, инвестирующим в болгарскую экономику не менее миллиона левов (около 568 тысяч долларов).

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