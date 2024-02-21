В Грузии не выявили ни одного случая обхода антироссийских санкций

Власти Грузии не зафиксировали ни одного случая нарушения санкций, введённых против России с 2022 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минфина республики Лаша Хуцишвили.

Выступая в парламенте, он указал, что это является результатом эффективной работы таможенного департамента. Хуцишвили отметил, что в его ведомстве работает специальная группа, которая отслеживает попавших под санкции физлиц и товары. В итоге, с момента введения ограничений, в провозе через Грузию того или иного груза отказали более 1,7 тысячи раз.