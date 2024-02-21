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В Грузии не выявили ни одного случая обхода антироссийских санкций

Власти Грузии не зафиксировали ни одного случая нарушения санкций, введённых против России с 2022 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Минфина республики Лаша Хуцишвили.

В Грузии не выявили ни одного случая обхода антироссийских санкций
© nsn.fm

Выступая в парламенте, он указал, что это является результатом эффективной работы таможенного департамента. Хуцишвили отметил, что в его ведомстве работает специальная группа, которая отслеживает попавших под санкции физлиц и товары. В итоге, с момента введения ограничений, в провозе через Грузию того или иного груза отказали более 1,7 тысячи раз.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что республика не намерена вводить санкции против России и открывать против нее «второй фронт», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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