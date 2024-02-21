Возможное открытие киевского аэропорта связали с подготовкой провокации

Возможное открытие киевского аэропорта «Борисполь» говорит о том, что Киев намерен маскировать военные поставки, а также может организовать провокацию с гражданским самолетом. Об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

Ранее появилась информация о том, что персоналу киевского аэропорта «Борисполь» потребуется три недели для возобновления работы. Она была распространена со ссылкой на украинский телеканал «Эспрессо».

Комментируя эти данные, Ян Гагин напомнил, что еще до начала российской специальной военной операции аэропорты Украины «использовались в военных целях», а также принимали грузы военного назначения из Европы. И сейчас открытие аэропорта в Киеве может привести к возобновлению такой практики, отметил он.

«Это говорит о том, что противник хочет маскировать вероятные поставки военной техники и личного состава из Европы под гражданские рейсы. Кроме того, вероятна попытка провокации, в ходе которой будет сбит гражданский борт, в чем сразу же обвинят Россию», - уверен Гагин.