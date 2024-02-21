Обзор иноСМИ: «Зеленский проиграл самое важное сражение», новый ход Байдена против Трампа

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«Потеря Авдеевки - окончательный проигрыш Украины»

Потеря Авдеевки - подтверждение того, что Украина окончательно и разорительно проиграла, пишет il Fatto Quotidiano. Мало того, что украинское наступление было колоссальным провалом; Владимир Зеленский также проиграл самое важное сражение, заменив главу ВСУ Валерия Залужного, подчеркивается в статье.

Несмотря на все вооружение НАТО - поставленные Киеву ATACMS, HIMARS и Storm Shadow - украинская армия обречена, отмечает il Fatto Quotidiano. Автор издания считает, что Украина продолжит терять контроль над территориями.

«Сказки на ночь» об украинском кризисе

Разворот украинского кризиса в пользу России теперь слишком очевиден, чтобы его игнорировать, - но только не для чиновников администрации Джо Байдена, пишет экс-сотрудник Госдепа Джеймс Карден в своей статье для The American Conservative. Во время недавнего визита на Украину помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что к концу 2024 года Украина «станет сильнее и сможет лучше определять свое будущее».

Карден сравнил подобные заявления со «сказками на ночь», которые американский истеблишмент «рассказывает себе, чтобы не подпускать к двери волков реальности, совести и неудач». Автор статьи подчеркнул, ВСУ каждый месяц теряют по 30 тысяч человек убитыми и тяжело ранеными. Даже лояльная демократам The New York Times публикует разговоры с украинскими военными, обеспокоенными большими потерями и «чрезмерно оптимистичными сообщениями официальных лиц», отметил Карден. Если американцам лгут о ходе конфликта, какова вероятность, что им также лгут о его причинах, задался вопросом автор.

Во Франции прошли акции в поддержку Ассанжа

Сотни людей собрались 20 февраля в Париже и еще нескольких французских городах на акциях в поддержку Джулиана Ассанжа, основателя Wikileaks, которому грозит экстрадиция в США за публикацию конфиденциальных документов. На этой неделе британский суд рассматривает апелляцию Ассанжа на решение об экстрадиции в США. В Штатах ему грозит до 175 лет лишения свободы.

Как пишет Le Figaro, французские протестующие собирались на площадях по призыву союза журналистов и правозащитников. На акциях также присутствовали депутаты левых партий. Президент Международной федерации журналистов Доминик Прадалье подчеркнула, что в течение пяти лет британцы лишали Ассанжа свободы без каких-либо оснований. По ее мнению, европейским правительствам пора «заняться делом свободы прессы». В Бордо около 300 человек выстроились в живую цепь перед Биржевой площадью, скандируя «Освободите Ассанжа». Депутат Арно Ле Галль заявил, что Франция должна предоставить Ассанжу политическое убежище.

«Байден хочет представить Трампа неадекватным»

Президент США Джо Байден поручил своим старшим помощникам по предвыборному штабу более агрессивно реагировать на «безумные» комментарии Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с распоряжением Байдена.

По словам собеседников издания, Байден заявил, что для его предвыборной кампании полезно, чтобы к «сумасшедшей чуши», которую Трамп говорит публично, привлекалось как можно больше внимания. По версии CNN, Байден считает крайне важным представить своего предполагаемого оппонента на выборах «неадекватным и непригодным» для должности президента. Предупреждение избирателей о том, как будут выглядеть еще четыре года президентства Трампа, занимает центральное место в избирательной стратегии Байдена, заявили источники CNN.

Дуда вступился за блокирующих границу польских фермеров

Президент Польши Анджей Дуда назвал действия фермеров, блокирующих КПП на границе с Украиной, законным протестом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир украинского радио.