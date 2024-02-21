Трамп назвал имена кандидатов на пост вице-президента США

Трамп, как известно, любит говорить без обиняков, и было бы удивительно, если бы он выбрал Десантиса, отмечает Politico. Трамп и Десантис провели год предвыборной кампании в нападках друг на друга, прежде чем губернатор Флориды выбыл из президентской гонки после того, как занял второе место на кокусах (партийно-фракционные закрытые совещания для решения организационных и/или стратегических вопросов. В США проводятся для выдвижения кандидатов от партии на политические посты - прим. "РГ") в Айове. Российская газета