Президент США Джо Байден, будучи вице-президентом Барака Обамы в 2014 году, требовал от своего прямого начальника более жесткого подхода к взаимодействию с Россией. Об этом пишет Fox News со ссылкой на книгу журналиста Politico Александра Уорда «Интернационалисты: борьба за восстановление внешней политики после Трампа».

Уорд утверждает, что после того, как Крым стал частью России, между Обамой и Байденом возникли разногласия. Последнего не устраивала «мягкость» тогдашней американской администрации, которая «мало что сделала», только предоставила Киеву оружие, ввела санкции против РФ и выгнала ее из G8.

«Соединенные Штаты могли бы сделать больше, если бы у власти стоял вице-президент Барака Обамы Джо Байден. Россия должна «заплатить кровью и деньгами» за свои действия, сказал Байден своему боссу», — пишет журналист Politico.

По его словам, Обама с Байденом не согласился, однако назначил его ответственным за взаимодействие с Украиной.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего американского лидера Джо Байдена контролируют фашисты. Кроме того, по мнению Трампа, Байден является коррумпированным человеком, а также ужасным президентом.