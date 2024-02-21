Приднестровье созовет всех депутатов впервые с референдума 2006 года

Глава Приднестровья Вадим Красносельский инициировал съезд депутатов всех уровней, его дату утвердят 21 февраля. Как напомнил «Коммерсант», последний такой съезд привел к референдуму о присоединении к России.

© DPA/TACC

Источник «Коммерсанта» в парламенте Приднестровья заявил, что съезд планируют провести на следующей неделе, в среду, 28 февраля, или в четверг, 29 февраля. По словам собеседника, 28 февраля - более вероятный вариант.

Красносельский анонсировал съезд после обращения к нему совещательного собрания первых приднестровских депутатов. Такое решение он принял, «разделяя их обоснованную обеспокоенность давлением со стороны Республики Молдова, нарушающим права и ухудшающим социально-экономическое положение приднестровцев».

За 34 года существования Приднестровья всеобщие съезды депутатов собирались шесть раз. В марте 2006 года по итогам такого съезда депутаты обратились к Госдуме с просьбой признать независимость Приднестровья.

Результатом того съезда также стал референдум. Его участникам предлагалось ответить на два вопроса: поддерживают ли они курс на независимость Приднестровья и последующее свободное присоединение к России, и поддерживают ли они отказ от независимости и вхождение в состав Молдавии.

На первый вопрос положительно ответили 97 процента участников референдума, на второй - 3,4 процента.

Бывший вице-президент Приднестровья Александр Караман предположил в беседе с «Коммерсантом», что причиной нынешнего съезда стало сложное экономическое положение региона.