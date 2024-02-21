Американские политики требуют проверить Байдена на деменцию

Политики США требуют проверить президента страны Джо Байдена на деменцию, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Washington Times.

Таким призывам послужили симптомы Байдена, в частности, спутанность сознания, проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивая походка.

Письмо с требованием, чтобы Байден прошел когнитивный тест на умственные способности, якобы подписали уже 84 республиканца из палаты представителей.

В ближайшее время 81-летнего президента ждет ежегодный медицинский осмотр, однако тест на когнитивные способности в него входить не будет. По словам пресс-секретаря Белого дома, в ходе медосмотра в 2023 году никаких проблем со здоровьем у Байдена не выявили – "он здоров, энергичен и пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей".

Ранее конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что Байдену следует пройти много тестов на умственные способности. Результаты необходимо опубликовать для ознакомления американцев, подчеркнул он.