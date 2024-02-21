Байден назвал опасными высказывания Трампа о НАТО
Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе (НАТО) опасны для общественности. Об этом заявил действующий глава Белого дома Джо Байден.
Так он прокомментировал слова Трампа, который назвал Россию «военной машиной» и страной, которая своими размерами в несколько раз превосходит европейских союзников Соединенных Штатов по НАТО. По словам Байдена, такие заявления со стороны бывшего американского главы «поощряют плохое поведение».
В конце своей речи, видеоролик с который был опубликован на странице действующего президента США, Байден обратился к членам американской палаты представителей с призывом подписать новый законопроект, который утверждает новую финансовую помощь для Украины.
В странах Североатлантического альянса растет тревога из-за быстрых темпов развития российской военной промышленности, сообщило ранее издание Financial Times. В НАТО не ожидали такого стремительного возрождения военного производства РФ: за минувший год в стране выпустили сотни танков и миллионы боеприпасов.