Байден назвал опасными высказывания Трампа о НАТО

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе (НАТО) опасны для общественности. Об этом заявил действующий глава Белого дома Джо Байден.

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Так он прокомментировал слова Трампа, который назвал Россию «военной машиной» и страной, которая своими размерами в несколько раз превосходит европейских союзников Соединенных Штатов по НАТО. По словам Байдена, такие заявления со стороны бывшего американского главы «поощряют плохое поведение».

В конце своей речи, видеоролик с который был опубликован на странице действующего президента США, Байден обратился к членам американской палаты представителей с призывом подписать новый законопроект, который утверждает новую финансовую помощь для Украины.