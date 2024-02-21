Ученые назвали худшего президента в истории США

Американские ученые сочли Дональда Трампа худшим президентом в истории США. Как сообщает The Guardian, он проиграл даже «исторически ужасным руководителям», которые связаны с гражданской войной.

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Список основан на мнении 154 ученых. Респонденты оценивали степень величия каждого президента по шкале от 0 до 100, где 0 — неудачный, 50 — средний, а 100 — великий.

Первое место занял Авраам Линкольн, второе — Франклин Делано Рузвельт. Следующими в первой пятерке числятся Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Гарри Трумэн. Действующий президент США Джо Байден занял 14 место — ему в достижения приписывают «возобновление более традиционного стиля президентского лидерства» и «спасение» поста от Трампа.