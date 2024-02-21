Байден: Трамп тянет США в прошлое

"Трамп тянет нас назад в прошлое, а не ведет нас в будущее", - отметил Байден, выступая во вторник в штате Калифорния на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании.

"Мы стоим за правду и собираемся победить его и его ложь", - заявил американский лидер, говоря про Трампа, который является его политическим оппонентом.

Ранее экс-постпред США при ООН Никки Хейли, являющаяся главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии , заявила, что последний одержим "демонами прошлого". По ее словам, Трамп "не может работать над достижением такого будущего, которого заслуживают Соединенные Штаты".

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии.