Пока вы спали: послание Путина Мадуро и Госдеп о причастности США к крушению Ил-76

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В МИД пригрозили мерами в случае изъятия Киевом российских активов

Российская сторона примет ответные меры, если Киев конфискует ее активы. Такое обещание дал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что любые попытки отобрать отчуждения собственности граждан РФ в недружественных странах нелегитимны и по сути являются воровством.

«Рассматриваем все варианты защиты своих законных прав и интересов в случае конфискации за рубежом активов», — заявил он.

Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера

Экс-президент США Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Адольфа Гитлера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», — заявил он, комментируя «противостояние» НАТО и России.

Госдеп отверг участие американских военных в расчете ЗРК, сбившем Ил-76

США отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76. На борту судна при этом находились украинские военнопленные. Об этом пишет РИА Новости.

«Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — сообщил агентству представитель ведомства на соответствующий вопрос.

Путин передал устное послание Мадуро

Устное послание и наилучшие пожелания для президента Венесуэлы Николаса Мадуро передал лидер РФ Владимир Путин. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с Мадуро в Каракасе, пишет РИА Новости.

«Рад снова быть в Каракасе, среди друзей. Президент Путин передает вам самый теплый привет и наилучшие пожелания», — сказал он.

По его словам, отношения России и Венесуэлы стремительно развиваются в различных областях — энергетике, сельском хозяйстве, торговле, культуре.

ЕС готов принять Грузию, но для этого нужны реформы

Европейский союз готов принять в свои ряды Грузию, но для этого ей необходимо провести ряд реформ. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает URA.RU со ссылкой на издание Mtavari.

«Дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, — это процесс, основанный на заслугах, нужно провести реформы», — указал он.