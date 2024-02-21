Карлсон раскритиковал США за помощь Украине

Американский журналист Такер Карлсон считает, что США на самом деле посылают огромные суммы в помощь Киеву для отмывания денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его беседу с интернет-изданием Blaze.

«$60 млрд не позволят Украине одержать верх над Россией . Ни один честный человек не думает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег», — подчеркнул журналист, добавив, что многие высокопоставленные лица США просто зарабатывают деньги за счет конфликта на Украине.

До этого Такер Карлсон заявил, что финансовая помощь США и Европы Украине ведет только к отсрочке мирного соглашения, которое Киеву однажды придется подписать, а также к смерти украинцев.

Администрация лидера США Джо Байдена почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году. Прежде всего деньги требуются на предоставление помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности власти во главе с Джо Байденом хотели бы получить на реализации этих целей около $106 млрд.