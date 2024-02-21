Кулеба признал усталость украинцев от боевых действий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинский народ устал от боевых действий, однако продолжает верить в его единство.

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"Я думаю, что да, но люди устали. А чем сильнее вы устаете, тем более эмоциональными вы становитесь", - сказал он в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос, остается ли украинский народ единым.

Министр считает, что Россия активизировала свои действия, потому что "чувствует" усталость украинцев.

Кулеба также обвинил западных партнеров в потере Авдеевки.

"Мы бы не потеряли Авдеевку, если бы получили артиллерийские снаряды, чтобы защитить ее", - выразил он мнение.

Министр призвал европейцев признать окончание "эры мира" в Европе и отправлять больше оружия на Украину.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованным 15 февраля, доля граждан Украины, которые считают, что ситуация в стране развивается в неверном направлении, достигла 46% и впервые с начала СВО превысила долю тех, кто придерживается обратного мнения.

При этом украинцы устают и от других явлений, появившихся с началом конфликта. Например, согласно опросу КМИС, результаты которого распространили 19 февраля, почти половина украинцев (47%) не доверяют единому новостному телемарафону.