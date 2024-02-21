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Хейли считает, что Трамп одержим демонами прошлого

Экс-президент США Дональд Трамп настолько одержим демонами прошлого, что не может уделять должного внимания будущему Соединенных Штатов. Такое мнение выразила экс-постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Хейли рассказала о недостатке Трампа
© globallookpress.com

"Он так одержим собственными демонами из прошлого, он не может работать над достижением такого будущего, которого заслуживают Соединенные Штаты", - сказала она, выступая перед своими сторонниками в городе Гринвилл (штат Южная Каролина).

24 февраля в этом штате пройдут праймериз республиканцев.

Хейли полагает, что Трамп был "нужным президентом в нужное время".

"Но времена изменились, и Трамп тоже. Он стал более нестабилен и неуравновешен. Он проводит больше времени в залах судебных заседаний, чем занимается предвыборной кампанией. Он отказывается от участия в дебатах", - отметила политик.

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