CNN: Байден хочет выставить Трампа невменяемым

Байден хочет выставить Трампа невменяемым – CNN
Действующий лидер США Джо Байден дал задание своим помощникам выставить экс-президента страны Дональда Трампа невменяемым. Для этого он призвал привлекать внимание народа к его «сумасшедшим» речам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Как сказано в материале, Байден поручил «более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях» Трампа. Делается это, чтобы представить последнего «непригодным для должности» президента Соединенных Штатов.
Напомним, ранее Дональд Трамп низко оценил интеллектуальное развитие своего политического соперника, действующего президента Штатов Джо Байдена. Политик назвал его человеком с очень низким IQ.