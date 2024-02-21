CNN: Байден хочет выставить Трампа невменяемым

Действующий лидер США Джо Байден дал задание своим помощникам выставить экс-президента страны Дональда Трампа невменяемым. Для этого он призвал привлекать внимание народа к его «сумасшедшим» речам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Как сказано в материале, Байден поручил «более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях» Трампа. Делается это, чтобы представить последнего «непригодным для должности» президента Соединенных Штатов.