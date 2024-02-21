Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть «чувство господства»

Пожилые жители РФ хотят вернуть себе утраченное «чувство господства». Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас немецкому телеканалу ARD, передает РИА Новости.

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Она указала, что русские в РФ — не однородная группа, и между пожилыми и молодыми людьми есть большая разница во взглядах и желаниях.

«Пожилые приехали в страну, когда эстонцев депортировали. Они управляли страной и хотят вернуть это чувство», — считает Каллас.

Премьер-министр уточнила, что почти все проживающие в Эстонии молодые люди из России, напротив, осуждают специальную военную операцию и поддерживают западные санкции против РФ. По ее словам, после переезда они больше чувствуют себя гражданами Эстонии, чем России.