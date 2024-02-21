Премьер Эстонии заявила, что русские хотят вернуть «чувство господства»
Пожилые жители РФ хотят вернуть себе утраченное «чувство господства». Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас немецкому телеканалу ARD, передает РИА Новости.
Она указала, что русские в РФ — не однородная группа, и между пожилыми и молодыми людьми есть большая разница во взглядах и желаниях.
«Пожилые приехали в страну, когда эстонцев депортировали. Они управляли страной и хотят вернуть это чувство», — считает Каллас.
Премьер-министр уточнила, что почти все проживающие в Эстонии молодые люди из России, напротив, осуждают специальную военную операцию и поддерживают западные санкции против РФ. По ее словам, после переезда они больше чувствуют себя гражданами Эстонии, чем России.
Ранее специалисты в сфере внешней политики и безопасности Эстонии обсудили возможность передачи в пользу Украины замороженных активов РФ. Власти считают, что Эстония должна подать пример остальным и первой передать эти средства Киеву. Законопроект уже прошел первое чтение в парламенте. По данным МИД, в Эстонии заморожены российские активы на сумму около 38 миллионов евро.