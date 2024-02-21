Карлсон рассказал о слежке спецслужб США перед интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что спецслужбы США следили за ним перед интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его беседу с изданием Blaze.

Он рассказал, что ему позвонил журналист The New York Times и спросил, когда состоится интервью с лидером российского государства. Карлсон подчеркнул, что эти люди никак не могли знать о его планах слетать в Москву и побеседовать с Путиным, а это доказывает факт слежки.

«Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям... Очевидно, они сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — уверен он.

Такер признался, что подготовка интервью заняла около двух лет. Москва тогда согласилась и предупредила, что если новость об этом улетит в сеть раньше срока, то беседа не состоится.

Карлсон считает, что слежку за ним вело Агентство национальной безопасности США.