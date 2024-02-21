Стало известно о звонке Байдена Зеленскому

По ее словам, в ходе предстоящего звонка политики обсудят западную поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о подготовке странами «Большой семерки» (G7) нового пакета санкций, который планируется ввести до 24 февраля. Новые ограничения будут введены против десятков российских физических и юридических лиц.