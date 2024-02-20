Кирби прокомментировал бегство ВСУ из Авдеевки
Решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки было правильным, отметил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные спасались бегством из Авдеевки. Они оставили в городе раненых, военную технику, боеприпасы, продукты.
«На самом деле Владимир Зеленский сделал мудрый шаг, выведя свои войска, чтобы они не были окружены, чтобы сохранить их и имеющиеся ценные ресурсы», — отметил Кирби.
В том случае, заметил чиновник, если Конгресс не выделит средства на военную помощь Украине, россияне смогут в дальнейшем «взять больше территории».
Ранее представитель Белого дома сообщил, что Вашингтон в курсе о положении дел в Авдеевке. Он пояснил, что сложное положение ВСУ в населенном пункте обусловлено прекращением поставок боеприпасов из США.