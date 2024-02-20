Трамп опережает Хейли в ее родном штате

Бывший американский президент Дональд Трамп опережает экс-постпреда США при ООН Никки Хейли в ее родной Южной Каролине на 23 процентных пункта (п. п.) менее чем за неделю до праймериз республиканцев в штате, которые пройдут 24 февраля. Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса, проведенного газетой The Hill и аналитической службой колледжа Эмерсона (штат Массачусетс).

Согласно исследованию, экс-президент получил 58% поддержки среди потенциальных избирателей республиканских праймериз, в то время как Хейли - 35%.

Опрос проводился с 14 по 16 февраля среди 1 тыс. избирателей, состоящих в Республиканской партии Южной Каролины.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года нынешний глава вашингтонской администрации Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев, Хейли - его основной конкурент.