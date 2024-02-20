В Латвии задержали гражданина Эстонии из-за подозрения в работе на РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала гражданина Эстонии и России. Мужчина якобы осквернял памятники на территории прибалтийских республик по заданию Москвы, следует из пресс-релиза силового ведомства.

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«29 января 2024 года данное лицо, действуя по указу российских спецслужб, осквернило памятный камень "Защитникам Курземского укрепления — воинам Латышского легиона", облив его красной краской», — заявило ведомство.

СГБ возбудило против мужчины уголовное дело по статье о работе на иностранные организации в целях, направленных против безопасности латвийского государства. Эстонец находится под арестом, его личность не раскрывается.