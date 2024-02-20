Хейли отказалась выходить из предвыборной гонки в США

Бывший постпред США при ООН и кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила перед своими сторонниками в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, что она не собирается выходить из предвыборной гонки до самого ее завершения. Ее слова передает ТАСС.

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В своем выступлении Хейли подчеркнула, что несмотря на различные спекуляции и ожидания, она намерена оставаться в гонке и продолжать бороться за свои убеждения. Она обратилась к жителям Южной Каролины, которые собираются проголосовать в предстоящих выборах, заверив их, что она будет оставаться в кампании даже после этого этапа.

«Я никуда не собираюсь. Я буду продолжать свою кампанию до тех пор, пока не проголосует последний человек, потому что я верю в лучшую Америку и в более светлое будущее для наших детей», — заявила кандидатка.

Ее заявление подчеркивает решимость продолжать бороться за свои политические цели и убеждения в рамках предвыборной кампании. Таким образом, Хейли подтвердила свое намерение оставаться в гонке до самого конца и продолжать бороться за поддержку избирателей.