Трамп обвинил Байдена в разрушении США

Президент США Джо Байден своей политикой разрушает страну. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Этот парень разрушает страну", - сказал Трамп во вторник, выступая перед сторонниками. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Он также отметил, что вместо того, чтобы выделять помощь "странам, которые ненавидят" США, администрация Байдена должна заняться безопасностью американской границы.

Ранее Трамп заявлял, что Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за всю историю страны. Экс-глава государства отмечал, что Байден является некомпетентным для своей должности, он даже не может самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений.