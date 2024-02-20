Польские фермеры призвали Путина «разобраться» с Киевом и Брюсселем

В Польше во вторник, 20 февраля, прошли масштабные акции протеста фермеров. Аграрии выдвинули политические и экономические требования, пишет газета Wyborcza.

В частности, на одном из ста тракторов, заблокировавших дорогу в районе съезда с автострады А1 в Гожичках, был размещен плакат с обращением к президенту России Владимиру Путину.

Автор плаката призвал российского лидера «разобраться» с Украиной и Брюсселем. Кроме того, на своей машине он разместил флаг СССР.

Другой фермер написал на транспаранте: «Jestem rolnikiem nie niewolnikiem» (я фермер, а не раб).

Кроме того, аграрии потребовали от властей закрыть польско-украинскую границу и прекратить приток сельхозпродукции, не соответствующей стандартам Евросоюза. Также они призвали власти отказаться от так называемого «Зеленого курса».

«У нас нет выбора. Мы платили налоги, трудоустроили людей, соблюдали все стандарты ЕС, а в итоге нас завалили гораздо худшим и дешевым зерном. Мы будем бороться до конца», — подчеркнули фермеры Люблинского воеводства.