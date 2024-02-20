Ассанж рассказал о своих действиях в случае поражения в британских судах

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае поражения в судах Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену журналиста Стеллу Ассанж по итогам первого дня слушаний в Высоком суде Лондона по делу об экстрадиции Ассанжа в США.
«Джулиан будет пробовать передать свое дело в Европейский суд по правам человека и получить ордер, запрещающий его экстрадицию <...> Мы уверены, что Европейский суд по правам человека признает, что жизнь Джулиана находится в опасности», — поделилась супруга Ассанжа.
По ее словам, во вторник защита журналиста предоставила суду доказательства грозящей ему опасности, и суд услышал, что на австралийца покушались представители страны, добивающейся его экстрадиции.
До этого главред Wikileaks Кристинн Храфнссон заявил об ухудшении состояния Ассанжа.