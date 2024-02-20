Ассанж рассказал о своих действиях в случае поражения в британских судах

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в случае поражения в судах Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену журналиста Стеллу Ассанж по итогам первого дня слушаний в Высоком суде Лондона по делу об экстрадиции Ассанжа в США.