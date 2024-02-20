Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американский бизнесмен Илон Маск должен получить Нобелевскую премию мира. Как сообщает Daily Mail, об этом заявил норвежский депутат от либертарианской партии прогресса Мариус Нильсен. NSN.FM
«Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубление знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире», — отметил Нильсен. По данным газеты, миллиардер был выдвинут за свою «стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения» в «постоянно поляризующемся мире». Газета.Ru
Среди претендентов на премию называются генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, правозащитные организации из Израиля и Палестины. RT на русском