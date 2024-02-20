Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

«Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубление знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире», — отметил Нильсен. По данным газеты, миллиардер был выдвинут за свою «стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения» в «постоянно поляризующемся мире». Газета.Ru