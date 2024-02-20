Туристы в Таиланде сообщили о неизвестном вирусе

Отмечается, что симптомами новой болезни являются сильный кашель, слабость и температура. При этом местные врачи не могут поставить заболевшим правильный диагноз. По словам заразившихся туристов, от симптомов не спасают назначенные врачами лекарства — отхаркивающие и противовирусные препараты. По некоторым данным, симптомы болезни могут наблюдаться больше месяца, а многие туристы заразились целыми семьями.