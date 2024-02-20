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Туристы в Таиланде сообщили о неизвестном вирусе

Посетившие Таиланд туристы сообщили об эпидемии неизвестного вируса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Туристы в Таиланде сообщили о неизвестном вирусе
© globallookpress.com

Отмечается, что симптомами новой болезни являются сильный кашель, слабость и температура. При этом местные врачи не могут поставить заболевшим правильный диагноз. По словам заразившихся туристов, от симптомов не спасают назначенные врачами лекарства — отхаркивающие и противовирусные препараты. По некоторым данным, симптомы болезни могут наблюдаться больше месяца, а многие туристы заразились целыми семьями.

Версии тайских врачей по поводу нового заболевания разделились — некоторые называют происходящее эпидемией гриппа, другие медики утверждают, что инфекция имеет бактериальный характер.

Ранее ученые обнаружили вирусы, которые могут бороться с изменением климата.

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