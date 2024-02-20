В ООН заявили о приостановке продовольственной помощи в секторе Газа

Во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН заявили о приостановке помощи в секторе Газа из-за роста напряженности и насилия. Об этом сообщает ТАСС.

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Решение означает, что ситуация там будет ухудшаться и больше людей рискуют лишиться жизни от голода, уточнили в организации. Но при этом в заявлении было отмечено, что для оказания помощи требуется обеспечить правопорядок.

Поставки продовольствия в сектор Газа уже приостанавливались после того, как грузовик Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) попал под обстрел. Направленная 18 февраля колонна машин ВПП с продовольственной помощью была осаждена голодающими палестинцами и фактически разграблена.