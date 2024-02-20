Лукашенко отреагировал на слухи о запасе вакцин для него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов национальной безопасности опроверг информацию о том, что во время пандемии COVID-19 для него создали запас вакцин. News.ru
«Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией Тем не менее такой информационный вброс был осуществлен, причем со ссылкой на некие разговоры врачей, обсуждавших, где спрятать вакцину. И на что ссылаются? Что "киберпартизаны" или кто-то там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер», — заявил Лукашенко. Lenta.ru
До этого Лукашенко заявил, что переболел аденовирусом. По словам президента Белоруссии, его болезнь была связана с плотным графиком, который также не давал ему возможности лечиться. Лукашенко упомянул визит в Москву, субботники, поездки в Гродно и Гомель. Газета.Ru