Такер Карлсон рассказал о слежке за ним перед интервью с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что перед интервью с президентом России Владимиром Путиным за ним следило Агентство национальной безопасности (АНБ) США, передает РИА Новости.

Журналист рассказал, что подготовка к беседе с российским лидером длилась два года. По его словам, он держал это в секрете, поскольку Москва предупреждала об отмене интервью в случае утечки данных. Однако информация была обнародована изданием The New York Times (NYT), что поставило под угрозу его встречу с Путиным.

Интервью Карлсона с Путиным было опубликовано 9 февраля на странице журналиста в соцести X. Их разговор продолжался два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника.