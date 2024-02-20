Передача лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиля премиум-класса Aurus в качестве подарка от президента России Владимира Путина нарушает резолюции Совбеза ООН, заявил на брифинге представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок. Об этом пишет ТАСС.

Дипломат заметил, что все государства, входящие в ООН, обязаны соблюдать санкции СБ ООН против Северной Кореи.

В перечне мер есть пункт о запрете косвенной или прямой поставки в республику транспортных средств определенных типов, в том числе машин премиум-класса.

Лим Су Сок пояснил, что Сеул внимательно следит за обменами между Россией и КНДР. Он добавил, что обмены между Москвой и Пхеньяном «должны проходить так, чтобы способствовать миру и стабильности на Корейском полуострове при соблюдении резолюций».

Представитель МИД подчеркнул, что Южная Корея приложит дипломатические усилия в сотрудничестве с международным сообществом для полного исполнения резолюций ООН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва действительно поддерживала санкции против КНДР до 2017 года. Вместе с тем, решения принимались в совершенно другой геополитической обстановке.

Глава МИД уточнил, что все западные коллеги обещали параллельно двигаться по политическому треку, решать гуманитарные вопросы. Это была очередная ложь: и россиян, и китайцев, и северокорейцев обманули.