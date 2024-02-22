Фон дер Ляйен сообщила о приостановке переговоров о вступлении Украины в ЕС

Евросоюз все еще работает над программой переговоров с Украиной о вступлении в объединение, она должна быть завершена только в начале лета. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет газета Politico.

В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс, по ускоренной процедуре. Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС. 17 января текущего года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале проверки законодательства Украины на предмет соответствия европейскому.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что не ожидает создания необходимой переговорной базы о вступлении Украины в объединение в ближайшее время.

«По моим предположениям, она будет готова не до европейских выборов, а после, поскольку в связи с развитием различных переговорных позиций это может занять время», - пояснила она.

По словам фон дер Ляйен, подготовка будет завершена «в начале лета».

Напомним, что с 6 по 9 июня пройдут выборы в Европарламент. Жители ЕС выберут 720 депутатов на пятилетний срок. После этого между основными политическими группами будут распределены высшие посты в Европейском совете, Еврокомиссии (ЕК), Европарламенте и Европейской службе внешних связей.

«Некоторые страны ЕС нервничали по поводу дебатов о вступлении Украины непосредственно перед выборами. Разгневанные европейские фермеры, несомненно, сыграли свою роль», - пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

В свою очередь в Киеве заявили, что ожидают того, что Еврокомиссия будет придерживаться «графика, который они предложили и который был принят Советом».

Сейчас в ряде стран ЕС проходят протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой Брюсселя. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше и других государствах. Фермеры, среди прочего, выступают против роста стоимости дизеля, новых «зеленых» правил ЕС, а также более дешевого украинского продовольствия, заполонившего европейские рынки.