В Эстонии нашли «российский след» в повреждении автомобиля главы МВД республики

В Эстонии задержали 10 человек по делу о повреждении автомобиля министра внутренних дел страны Лаури Ляэнеметса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В декабре 2023 года злоумышленники разбили окна личного автомобиля главы МВД Эстонии, также повредили машину редактора портала Delfi на русском. По данным прокуратуры республики, работу задержанных координировали российские спецслужбы. Подобную версию проверят в ходе дальнейших следственных действий.