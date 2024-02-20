$92.35-0.0699.56+0.07
Войти в почту

В Эстонии нашли «российский след» в повреждении автомобиля главы МВД республики

В Эстонии задержали 10 человек по делу о повреждении автомобиля министра внутренних дел страны Лаури Ляэнеметса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В Эстонии нашли «российский след» в повреждении автомобиля главы МВД республики
© globallookpress.com

В декабре 2023 года злоумышленники разбили окна личного автомобиля главы МВД Эстонии, также повредили машину редактора портала Delfi на русском. По данным прокуратуры республики, работу задержанных координировали российские спецслужбы. Подобную версию проверят в ходе дальнейших следственных действий.

В Великобритании предложили выслать из страны посла России

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал «Радиоточке НСН», что Эстония с подачи Евросоюза может закрыть границу с Россией. При этом интересы русских в республике не очень волнуют власти страны.

В мире
Лаури Ляэнеметс
Константин Затулин
Госдума
ЕС
Горячая новость
Эстония