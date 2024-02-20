Президент Польши подписал новый закон об украинских беженцах

Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон о помощи гражданам Украины, который, среди прочего, продлевает законность пребывания украинских беженцев в стране до 30 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте Дуды.

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Закон продлевает срок пребывания украинских беженцев с 4 марта по 30 июня. До конца июня они сохранят право на бесплатное лечение, упрощенное трудоустройство и детские пособия в Польше.

Также закон продлевает срок действия виз и разрешений на временное проживание, выданных украинцам.

Ранее опросы Варшавского университета показали, что готовность поляков помогать украинцам снижается. Чаще всего против помощи высказываются молодые жительницы Польши - женщины до 29 лет. Они опасаются слишком большой конкуренции на рынке труда и проблем на «брачном рынке».