Украина потребовала от Польши наказать протестующих

Киев потребовал от Варшавы наказать польских протестующих, которые снова высыпали украинское зерно. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в соцсети X.

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«Мы решительно осуждаем высыпание украинского зерна протестующими в Медыке. Полиция должна решительно реагировать и наказывать тех, кто нарушает закон», — написал дипломат.

Зварыч также назвал инцидент с высыпанием зерна неуважением к труду украинских аграриев. По его словам, это позор.