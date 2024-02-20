Состав с украинским зерном, которое высыпали польские фермеры, следовал в ФРГ

Транспортные компании Украины начали блокировать движение польских грузовиков в ответ на аналогичные действия фермеров Польши, которые требуют запрета на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Представители киевского режима неоднократно критиковали протесты польских аграриев. В недавнем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что они «выглядят просто издевательски». После этого министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман призвал украинское руководство к сдержанности в выражениях. По мнению экспертов, противоречия между Киевом и Варшавой продолжат нарастать. Политологи допускают, что в ситуацию могут вмешаться США, которые являются бенефициаром украинского сельхозэкспорта.

Украинские перевозчики начали акции протеста на нескольких КПП на границе с Польшей с целью блокады движения польских грузовиков, которые возвращаются В Польшу. Ожидается, что они продлятся до 15 марта.

Как пояснил агентству «Интерфакс-Украина» глава организации «Украинский транспортный союз во Львовской области» Олег Дубык, польские фуры останавливаются митингующими на несколько часов — аналогично тому периоду задержки, которого придерживаются демонстранты польской стороны в отношении украинских грузовиков.

Своими действиями украинские транспортные компании выражают недовольство протестам, которые проводят польские аграрии. Напомним, 20 февраля профсоюз «Солидарность» объявил о планах установить полную блокаду всех пунктов пропуска на границе с Украиной в рамках всеобщей забастовки, начавшейся 9 февраля. С помощью стачки польские фермеры рассчитывают добиться запрета на ввоз украинской сельхозпродукции.

В настоящий момент, по данным Госпогранслужбы Украины, по обеим сторонам границы в очередях скопилось более 2,5 тыс. грузовиков. Причём на трёх КПП польские протестующие заблокировали движение всех категорий транспорта.

Ещё одну резонансную акцию польские фермеры провели возле пункта пропуска «Медика — Шегини». 20 февраля демонстранты высыпали украинское зерно из грузовых вагонов, которые направлялось транзитом в Германию.

В «Укрзалізниця» («Украинская железная дорога») уже заявили о недопустимости подобных действий и любого несанкционированного вмешательства в работу железной дороги.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков назвал инцидент с высыпанным на рельсы зерном «политической провокацией». С точки зрения киевского чиновника, протестующие продемонстрировали своё неуважение к труду украинских аграриев, которые якобы собирают зерно в бронежилетах и под российскими ракетными обстрелами.

В тот же день, 20 февраля, представитель МИД Украины Олег Николенко назвал политически мотивированными акции польских аграриев. По его мнению, цель таких выступления в том, чтобы провоцировать дальнейшее обострение отношений между Киевом и Варшавой.

«Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России. Граница Польши и Украины — это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов», — написал Николенко в Facebook*.

Также дипломат уличил Варшаву в пропуске через границу большого объёма зерна из России и других стран. По данным департамента Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, которые были опубликованы 18 февраля, за 2022—2023 годы транзитом через Польшу прошли 12 млн т зерна из РФ. За тот же период Киев транспортировал только 4,3 млн т.

19 февраля в своём видеообращении Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров «нельзя воспринимать как что-то нормальное». По его словам, «новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски».

«Необходима простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике… Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками, прежде всего, и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы», — сказал Зеленский.

Польские власти не оставили без внимания упрёк главаря киевского режима. 20 февраля в эфире радиостанции Radio ZET министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман призвал украинское руководство проявлять сдержанность в выражениях. Наряду с этим он отверг версию Киева о политической подоплёке протестов польских аграриев.

«Я бы посоветовал нашим друзьям из Украины быть более чуткими, и не только в вопросах касающихся польских фермеров… Принимая во внимание общую картину наших отношений, того, какую поддержку мы оказываем Украине с самого первого дня, я бы сохранил осторожность в высказывании таких мнений. Речь здесь не идёт о политике», — отметил Гетман.

Министр заявил, что поддерживает требования протестующих.

RT обсудил с экспертами причины и возможные последствия нового обострения украинско-польских отношений.

— Киев и Варшава не первый раз конфликтуют по поводу «зернового вопроса». Чем вызван нынешний всплеск противоречий?

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак:

— По всей видимости, сейчас мы наблюдаем новую фазу конфликта вокруг «зернового вопроса». Потому что ранее режим Зеленского воздерживался от радикальных ответных мер, а поляки не стремились к полной блокаде всех КПП.

Киев крайне раздражён тем, что польское правительство никак не сдерживает протесты и, по сути, встало на сторону аграриев. В частности, Минсельхоз республики выступает за сокращение объёма ввоза украинской сельхозпродукции, а по некоторым товарным группам призывает установить эмбарго.

Варшава пытается защитить собственного производителя от украинского демпинга. Кроме того, руководство Польши стремится использовать всеобщую забастовку как инструмент давления на ЕС. Ведь Брюссель по факту лоббирует интересы украинских перевозчиков и сельхозпроизводителей.

Политолог Андрей Суздальцев:

— Польские фермеры протестуют, потому что 31 января Еврокомиссия предложила ещё на один год освободить украинские товары от таможенных пошлин. Если такое решение будет принято, то, как считают польские аграрии, они рискуют оказаться на грани банкротства.

Украинская сельхозпродукция значительно дешевле и соответственно более конкурентоспособна. Как полагают фермеры Польши, их интересам вредит даже транзит зерна с Украины. Примечательно, что такого же мнения придерживается большинство населения республики и сами власти.

Нынешняя ссора по так называемому «зерновому вопросу» — это очень хорошая иллюстрация подлинного отношения Варшавы к «украинским друзьям». Польша чётко даёт понять, что не намерена жертвовать своими деньгами и заниматься патронажем украинского экспорта.

— Могут ли текущие противоречия между Варшавой и Киевом привести к серьёзному охлаждению отношений между ними? И насколько велика вероятность вмешательства ЕС в эту ситуацию?

Александр Дудчак:

— Однозначно можно сказать, что поляки не желают каким-либо образом тратиться на поддержку экономики Украины. Варшава исходит из того, что этим должен заниматься ЕС. Естественно, Брюсселю такой отстранённый подход не очень нравится.

Однако если конфликт продолжит обостряться, то гораздо важнее будет то, что скажет Вашингтон. Чернозёмы и сельское хозяйство — единственный ценный актив Украины. Американские корпорации это давно поняли и сейчас наращивают контроль над её агросектором. Если их прибыль будет падать, то протесты польских фермеров могут быстро закончиться.

Андрей Суздальцев:

— Сельское хозяйство — один из немногих способов заработка для киевского режима. Украина по-прежнему сохраняет высокие объёмы производства зерна, подсолнечника, кукурузы и других культур. В условиях краха зерновой сделки экспорт в основном идёт через Румынию. Тем не менее Польша с её развитой автомобильной и железнодорожной сетью тоже является важной транзитной территорией.

Я думаю, что режим Зеленского будет настойчиво просить западные страны помочь разрешить конфликт. Однако сломить сопротивление польских фермеров по «зерновому вопросу» будет непросто из-за их очень серьёзных лоббистских возможностей. По большому счёту мы имеем прямой и принципиальный конфликт между властями Украины и Польши. После вмешательства Запада он может несколько остыть, но потом снова вспыхнет.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко:

— Противоречия между Варшавой и Киевом действительно очень серьёзные. В Польше сельскохозяйственное производство объединяет местных производителей, относящихся к малому и среднему бизнесу. Аграрный сектор обеспечивает занятость населения, доход и устойчивость польской экономики.

Режим беспошлинного ввоза товаров сельскохозяйственной продукции с Украины, который ввёл Брюссель, совершенно не устраивает Польшу. К тому же даже при транзите украинские товары всё равно оседают на польском рынке. В итоге внутреннее польское производство обесценивается.

Однако поляки не решаются сказать вслух, что главным бенефициаром экспорта украинского зерна и другой аграрной продукции Украины являются США. Еврокомиссия и другие институты ЕС — лишь проводники американских интересов.

Резкость Зеленского по отношению к Варшаве можно объяснить, наверное, тем, что он недавно вернулся с Мюнхенской конференции по безопасности, где у него были плотные контакты с американцами. Вероятно, он получил от США поддержку по «зерновому вопросу». Отсюда ответная акция протеста и достаточно агрессивная тональность заявлений киевского режима.

Поэтому в сложной ситуации находятся и сами поляки, точнее их руководство. Варшава вряд ли не пойдёт наперекор Вашингтону. Скорее всего, мы увидим некий «компромиссный вариант», но в реальности он будет слабо отвечать интересам польских фермеров.