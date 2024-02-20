В Латвии порассуждали о казни обвиняемой в шпионаже на Россию евродепутата

«Можно это [дело Жданок] громко обсуждать с политической точки зрения, но мы не можем возбудить уголовное дело или говорить об отзыве мандата, если для этого нет оснований. Да, по-человечески понятно — была бы война, ее можно было бы поставить к стенке и быстро казнить», — заявил генпрокурор.