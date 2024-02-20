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В США предложили выделить Украине меньше денег

Двухпартийная группа конгрессменов США призвала своих коллег поддержать модифицированную версию пакета помощи Украине, пишет The Hill. Республиканец Брайан Фицпатрик и демократ Джаред Голден заявили, что помощь Украине должна быть доставлена «безотлагательно», так как положение Киева находится под угрозой из-за дефицита боеприпасов.

Этот призыв прозвучал через неделю после того, как Сенат одобрил законопроект об иностранной помощи. Законопроект на сумму 95 миллиардов долларов включает деньги для Украины, Израиля и траты на другие приоритеты внешней политики США, но в нем нет соглашения о границе, на котором настаивают республиканцы. Спикер палаты представителей Майк Джонсон уже заявил, что этот пакет не будет принят. Фицпатрик и Голден предложили альтернативный вариант - проект под названием «Закон о защите границ и демократии». Он предполагает, что Украине выделят примерно 47 миллиардов долларов вместо 60 миллиардов, предложенных президентом США Джо Байденом. Также документ включает ужесточение пограничной политики и не предусматривает гуманитарной помощи для сектора Газа и Украины.

«Потеря Авдеевки - поворотный момент для ВСУ»

Корреспондент CNN Ник Пэтон Уолш назвал потерю Авдеевки украинскими войсками «поворотным моментом». Предупреждения, что Украина потерпит неудачу, если Конгресс США продолжит блокировать помощь Киеву в размере 60 миллиардов долларов, «теперь превратились в горькую и жестокую реальность».

Украина контролировала Авдеевку в течение десяти лет, с момента первого кризиса в Донбассе в 2014 году. Теперь Киев объявил о добровольном выводе войск после нескольких месяцев «огромного давления» со стороны России, и этот выбор, возможно, был вызван некоторыми политическими реалиями, заявил Уолш. Столкновения вокруг Артемовска в прошлом году стоили Киеву ресурсов, наступление ВСУ провалилось, а в конце концов к этому добавилась отставка главы ВСУ Валерия Залужного. Украина «хромает по всем направлениям», а у преемника Залужного нет времени подвести итоги или переоценить ситуацию, подчеркнул автор статьи.

Доллару предрекли судьбу Римской империи

Американский финансовый аналитик Роберт Кийосаки заявил, что экономики стран БРИКС становятся сильнее с каждым днем, и предупредил, что доллар может ждать судьба Римской империи. Как рассказала турецкая газета Dünya, эксперт подчеркнул, что господство Римской империи прекратилось, когда банкиры девальвировали ее валюту, чтобы платить солдатам и гладиаторам. США, по его мнению, переживают аналогичный спад - американские чиновники печатают деньги для покрытия военных расходов.

По словам Кийосаки, «история повторяется, потому что повторяется глупость». Он считает, что доллар и рынки могут рухнуть сильнее, чем было во время финансового кризиса 2008 года. Аналитик допустил, что страны БРИКС смогут положить конец доллару, если «нажмут на правильные кнопки». Кийосаки посоветовал американцам забрать свои деньги из банков и инвестировать в криптовалюты и золото.

ЕС предупредили о «крестьянских бунтах» из-за Украины

Без нелегальных мигрантов большая часть сельского хозяйства ЕС давно бы остановилась, пишет Ян Кристенсен в своей статье для норвежского портала Steigan. Он отметил, что лишь нелегальные работники соглашаются на низкооплачиваемый труд в сельском хозяйстве ЕС, которое становится все более неблагополучным. Евросоюз хочет ускорить «зеленый» переход, а чем больше экологических и производственных требований предъявляется к фермерам, тем больше те должны инвестировать.

Кредиты выдаются под высокие проценты, фермеры влезают в долги и фактически становятся арендаторами собственных ферм, рассказал Кристенсен. При росте импорта из стран с более «индустриальным» сельским хозяйством посредники увеличат свои прибыли, потребители не заметят повышения цен, но качество продукции и местные фермеры проиграют, подчеркнул автор. Украина имеет крупнейшие в Европе сельскохозяйственные площади. В прошлом году в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии выступили против импорта украинской сельхозпродукции. Фермеры тогда победили, потому что Украина не была членом ЕС, но если Киев вступит в блок, все будет по-другому. Тогда украинскую сельхозпродукцию можно будет беспрепятственно экспортировать во все страны ЕС. Кристенсен предупредил, что это приведет к более масштабным «крестьянским бунтам».

«Доверие Австралии к США под угрозой»

Общественная поддержка союза с США в Австралии «превратится в пыль», если Вашингтон прекратит финансовую поддержку Украины, предупредил миллиардер Эндрю Форрест. Как пишет The Sydney Morning Herald, Форрест, исполнительный директор одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Fortescue Metals, активно поддерживает Украину.