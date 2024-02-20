Суд в Лондоне определит судьбу Джулиана Ассанжа

Сегодня Высокий суд Лондона начинает двухдневные слушания, которые могут определить судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и привести к его экстрадиции в США. Об этом пишет РИА Новости.

52-летний журналист Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации. В данный момент он находится в лондонской тюрьме Белмарш, но последние несколько лет США добивается у Великобритании экстрадиции Ассанжа. При этом в США Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.

Решение об экстрадиции было принято еще в июне 2022. Сейчас суд должен ответить на вопрос - есть ли у основателя WikiLeaks возможность и дальше оспаривать его. Если его ходатайство об обжаловании не будет удовлетворено, судебная практика в Великобритании будет исчерпана.

Жена журналиста Стелла Ассанж заявила в преддверии заседания, что жизнь ее мужа находится в опасности, пишет The Guardian.

«Если его экстрадируют, он умрет. Это последнее слушание, нет возможности подать апелляцию в Верховный суд или куда-либо еще в этой юрисдикции», - заявила она.

Сам Ассанж попросил разрешения присутствовать в зале суда лично, но ожидается, что он будет принимать участие в заседании по видеосвязи из Белмарша.

Адвокаты Ассанжа придерживаются позиции, что его экстрадиция будет равнозначна наказанию за политические взгляды. Ожидается, что они также заявят, что это решение нарушит Европейскую конвенцию по правам человека, включая право на свободу слова.

Если суд откажет Ассанжу, то экстрадиция станет ближе, а одной из последних возможностей оспорить ее будет обращение в ЕСПЧ.