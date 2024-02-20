Украинская сторона неоднократно заявляла, что на главной площади Киева — майдане Незалежности (площадь Независимости — прим. «ВМ») — в 2014 году присутствовали российские снайперы. На деле такого не было. Об этом заявил глава профильного департамента офиса генпрокурора Украины Алексей Донской.

По его словам, за убийства и насильственные преступления ответственны украинские правоохранители. Версия о причастности российской стороны не основана на действительности.

— Если кто-то хотел бы услышать, что на майдане (в Киеве) были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах, — приводит слова Донского РИА Новости.

В ноябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Евромайдан на Украине на самом деле был силовым переворотом, который спонсировали из-за рубежа. Ранее он говорил, что Россия сделала все, чтобы не допустить войны после Евромайдана на Украине в 2014 году.