Венгрия готова рассмотреть заявку Швеции в НАТО

В парламенте Венгрии рассмотрят ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО 26 февраля. Об этом сообщает Reuters.

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Информацией о повестке венгерских депутатов поделился лидер парламентской фракции правящей в Венгрии партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш. Он направил письмо с таким предложением спикеру парламента Ласло Кёверу.

В понедельник 26 февраля, парламент Венгрии собирается на первое заседание после зимних каникул. О готовности к голосованию по вопросу членства Швеции в НАТО в этот день говорилось и раньше, но официального подтверждения даты венгерские власти не предоставляли.

Венгрия остается единственной страной НАТО, которая не одобрила вступление Швеции в альянс. Если этот вопрос будет включен в повестку депутатов, то решение должно быть принято, поскольку правящая коалиция располагает в парламенте большинством в две трети голосов.