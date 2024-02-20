Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является одним из самых влиятельных европейских лидеров и имеет хорошие перспективы переизбрания на второй срок. Об этом пишут западные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении пойти на второй срок председателем Еврокомиссии 19 февраля. Она занимает эту должность с 2019 года и в ходе партийной конференции Христианско-демократического союза отметила, что «твердо верит в Европу» и «принимает очень осознанное и взвешенное решение» о выдвижении своей кандидатуры.

По мнению New York Times, Урсула фон дер Ляйен рассматривается как «относительно надежный кандидат на сохранение должности».

«Еще один срок для госпожи фон дер Ляйен обеспечит преемственность для блока и можно ожидать от нее дальнейшего расширения полномочий», - отмечается в статье.

В свою очередь издание Politico назвало Урсулу фон дер Ляйен одним из самых влиятельных европейских лидеров. Однако, по мнению журналистов, сейчас она «превращается из зеленого голубя в военного ястреба».

Так, в ходе пресс-конференции, на которой Урсула фон дер Ляйен объявила о выдвижении на второй срок, вопросы климата почти не упоминались.

«Вместо этого фон дер Ляйен затронула такие темы, как конкурентоспособность, миграция и оборона. Эти новые приоритеты не просто отражают изменившуюся геополитику. Они также играют ключевую роль в том, чтобы помочь фон дер Ляйен переизбраться на второй срок. До этого такое удавалось лишь четвертым главам Европейской комиссии», - констатировало издание.

А французская газета Le Figaro считает, что поддержка Христианско-демократического союза лишь первый шаг «в долгом и четко определенном процессе переизбрания».

Следующим же станет съезд Европейской народной партии в Бухаресте, где фон дер Ляйен должна быть официально названа лидером европейских правых, так как у нее «нет ни малейшего конкурента».